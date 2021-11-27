تفاقم ازمة البنزين في خانقين واغلاق محطات وقود غير مجازة

شفق نيوز/ اعلنت الادارة المحلية لقضاء خانقين في محافظة ديالى، يوم السبت، عن تفاقم أزمة وقود السيارات بسبب قلة التجهيز، مشيرة الى اغلاق محطات وقود متنقلة غير مجازة ضمن اجراءات قانونية محكمة.

وقال مدير اعلام قائممقامية خانقين، يوسف ابراهيم، لوكالة شفق نيوز، ان "ازمة البنزين تتفاقم في القضاء بسبب قلة التجهيز وانحساره في محطة حكومية واحدة تحوي خمس مضخات فقط، الى جانب قلة تجهيز المحطات الاهلية بحصصها من البنزين والتي لا تتجاوز ثلاث حصص شهريا".

واشار الى ان "وزارة النفط اغلقت اكثر من 20 محطة متنقلة غير مجازة ضمن ضوابط واجراءات قانونية محكمة، ما دفع اصحاب المحطات المتنقلة الى الاحتجاج لدى ادارة خانقين على هذا الاجراء، ونحن بانتظار اصدار قرار نهائي بالتنسيق مع ادارة المحافظة".

ويعاني قضاء خانقين من ازمة خانقة في وقود السيارات وزخما كبيرا في المحطات الحكومية والاهلية بسبب قلة التجهيز الحكومي.