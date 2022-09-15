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تفاصيل وفاة شيخ عشيرة اعتقله "أمن الحشد" بتهمة الانتماء للبعث

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-15T12:24:23+0000
تفاصيل وفاة شيخ عشيرة اعتقله "أمن الحشد" بتهمة الانتماء للبعث

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن تفاصيل وفاة الدكتور إقبال دوحان زعيم عشيرة آل مرمض في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة تابعة لأمن الحشد الشعبي نفذت واجبا في 4 محافظات عراقية بينها الديوانية لغرض تفكيك خلية تابعة لحزب البعث بحسب الادعاء وكان من بين المعتقلين الشيخ إقبال دوحان زعيم عشيرة آل مرمض في المحافظة"، لافتا إلى أن " الشيخ المعتقل يحمل شهادة الدكتوراه في الطب البيطري".

وبين المصدر، أن "الشيخ تم اعتقاله وهو بوضع صحي حرج، ثم بعد يومين اثنين تم إبلاغ ذويه بالقدوم لاستلامه وعندما تم تسلمه كان بوضع صحي حرج".

وأضاف، ان "عائلة الشيخ نقلته على الفور لغرفة الإنعاش في مستشفى الديوانية العام، وبعد يومين من نقله للإنعاش توفي اليوم في المستشفى".

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