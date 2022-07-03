تفاصيل مثيرة عن حريق "رئة الموصل".. الفاعل يعترف بعد اعتقاله

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة نينوى، يوم الأحد، تفاصيل مثيرة عن ملابسات حريق غابات الموصل، مؤكدة القبض على المتسببين بعد التوصل إلى هويتهم، واعترافهما بجريمتهما.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد إجراء الكشف والمخطط على محل حادث احتراق (منطقة الغابات) وجمع كل ما له مساس بالجريمة وتتبع كاميرات المراقبة، تم كشف ملابسات الحادث والتوصل إلى هوية الفاعلين وهم متهمان (اثنان) تم القبض عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهما وفق المادة ٣٤٢ ق ع".

وأضافت أن "المتهمين اعترفا بعد خروجهما ظهر يوم الأربعاء الماضي، من المسبح القريب والمقابل لمنطقة الغابات، وأثناء سيرهما في المكان قام أحدهما برمي (بقايا سيجارته) على الأرض ليشاهد هل ستحترق الأعشاب اليابسة من عدمه".

وأشارت إلى أن "المتهم قام مرة أخرى بحرق العشب اليابس بواسطة (القداحة)، بينما قام المتهم الآخر بتصويره، وموثق ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي تم ضبطها بأجهزة أحد المتهمين الذين سيتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة بعد إكمال مراحل التحقيق، لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت مديرية الدفاع المدني في نينوى أعلنت الأربعاء الماضي، مشاركة 13 فرقة إطفاء لإخماد حريق غابات الموصل، وفيما تشارك شهود عيان ومصادر امنية "الشكوك" ذاتها بشأن إمكانية أن تكون الحرائق "مفتعلة"، أطلق شباب موصليون مبادرة لابدال الأشجار المحروقة بأخرى جديدة.

وبحسب ما قالته مديرية الدفاع المدني فإن المساحة التي احترقت أمس تقدر ب مابين 50 الى 60 دونم، أما فيما يخص الخسائر البشرية فلم تسجل أي خسائر باستثناء إصابة أحد عناصر الدفاع المدني بكسر في قدمه اثناء عملية الاخماد فيما تعرض اخر للاختناق.