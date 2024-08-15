تفاصيل إحباط محاولة إضرام النار بمكتب برلمانية في بغداد من قبل امرأة تعرضت للنصب

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بأن امرأة حاولت اضرام النار في مقر مكتب عضو مجلس النواب العراقي سهيلة السلطاني ضمن منطقة "حي العامل" تحديدا شارع "الشلامجة" في بغداد بسبب تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل شخص يعمل مع تلك البرلمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمت ملاحظة امرأة ترتدي رداء أسود و لثاما قامت بقذف زجاجة "مولوتوف" يحتوي على مادة حارقة داخل في مباحة مقر المكتب لتغادر بعدها محل الحادث.

وأوضح المصدر، أن المرأة تُدعى "ف.ف" مواليد العام 1972 تسكن مع شقيقتهاضمن منطقة "شهداء البياع"، مضيفا أن شقيقة المتهمة اخبرت القوة بأن شقيقتها تعاني من أمراض نفسية حسب ما مثبت بالتقارير الطبية، و لديها مشكلة مع شخص يدعى (ت) يسكن منطقة "الشرطة الرابعة" جنوبي بغداد يعمل مع البرلمانية سبق أن قام بالنصب والاحتيال عليها و مواعدتها بإكمال راتب الرعاية الاجتماعية مقابل مبلغ مالي.

ووفقا لأقوال شقيقتها فإن المتهمة بعد مطالبتها بالمعامله قام ذلك الشخص الذي يعمل مع البرلمانية بالاعتداء عليها بالضرب وكسر يدها، حيث أقامت عليه دعوى ضمن مركز شرطة حي العامل.

وتابع المصدر بالقول، إنه بعد جمع المعلومات أكثر عن مكان تواجدها تم التوصل إليها ضمن منطقة "السيدية" بالقرب من جامع "شاكر عبود" حيث تم إلقاء القبض عليها واعترفت صراحة بالجريمة، و تم تسليمها بموجب وصل استلام أصولي الى مركز شرطة "حي العامل" في بغداد.

وكان مصدر أمني في بغداد قد افاد في وقت سابق من صباح اليوم، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على امرأة حاولت إحراق مكتب لإحدى البرلمانيات، فيما تم العثور على ثلاث فتيات من محافظة واسط "تائهات" في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على امرأة حاولت إحراق مكتب نائبة في حي العامل غربي بغداد مستخدمة مادة النفط".