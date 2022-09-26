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تفاصيل جديدة عن حادث بغداد المروع.. ضحاياه طفل وشابة وأمهما     

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-26T09:21:41+0000
تفاصيل جديدة عن حادث بغداد المروع.. ضحاياه طفل وشابة وأمهما     

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتفاصيل جديدة عن الحادث المروري المروع  ضمن طريق سريع البياع في بغداد. 

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن الحادث حصل بين ثلاث مركبات (حمل مرسيدس لوري، وعجلتين خصوصي اوبتيما، وكيا سيراتو)"، موضحاً أن "سائق المركبة الحمل (اللوري) كان على الأيمن المؤدي الى مفرق الدورة، إلا أنه فقد السيطرة على القيادة وتحول الى الطريق الآخر "الأيسر)، باتجاه جامع ام الطبول، ما أدى لاصطدامه بالعجلتين المذكورتين".

وبين المصدر، أن "صاحب العجلة الاوبتيما أصيب بجروح خطرة، ونقل على اثرها الى المستشفى، كما أصيب سائق عجلة الكيا السيراتو بحالة خطيرة، والذي كان يحمل معه زوجته التي فارقت الحياة (تولد ١٩٩٧)، وطفل يبلغ من العمر سنة واحدة فارق الحياة، وإبنته شابة فارقت الحياة أيضاً".

وصباح اليوم الاثنين، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بحدوث اصطدام مروع بين ثلاث عجلات تسبب به سائق سيارة حمل  على سريع البياع مقابل كلية الفراهيدي الجامعة. 

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