تفاصيل جديدة عن "جثتيّ نهر الكوفة".. طالبتان انتحرتا معاً لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بتفاصيل جديدة عن الجثتين اللتين تم انتشالهما يوم أمس من نهر الكوفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز "تم التعرف على هوية الجثتين وهما طالبتان قضتا غرقاً في نهر الكوفة من تولد 2008 إحداهما طالبة في مدرسة (ولاء الكوفة) والأخرى طالبة في مدرسة (هدى الصدر) في الكوفة".

وبين المصدر "سبب الغرق هو انتحار، وجاري التحقيق في دوافع الانتحار وأسبابه".

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت قيادة شرطة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وردت تفيد بوجود غريق في نهر الكوفة، فتوجهت على الفور مفارز الشرطة النهرية إلى الموقع وقام فريق من غواصيها بعملية بحث دقيقة في عمق النهر، مما أسفر عن العثور على جثتين مجهولتي الهوية.