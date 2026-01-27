تفاصيل جديدة بشأن سجن محاسب في جمرك الشلامجة

شفق نيوز- بغداد

علق مدير منفذ الشلامجة الحدودي، العميد حيدر شياع، يوم الثلاثاء، على صدور حكم سجن بحق محاسب في المنفذ.

وقال شياع، لوكالة شفق نيوز، إن "الموظف المحكوم كان يعمل في المنفذ في العام 2022، والآن هو غير منسوب للملاك الحالي للمنفذ".

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في وقت سابق من اليوم، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف يعمل محاسباً في منفذ جمرك الشلامجة الحدودي.

ووفقا لبيان صادر عن القضاء العراقي، فإن المدان أقدم على الاستيلاء على أموال من حساب إيرادات المنفذ، من خلال استقطاع الرسوم والأمانات، حيث قام بإيداع جزء منها في المصرف واحتفظ بالجزء المتبقي لنفسه بصورة غير مشروعة.

كما أضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".