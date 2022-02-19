سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفاصيل جديدة بشأن تعقب أثر الفتى "المفقود" في سنجار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-19T10:04:19+0000
تفاصيل جديدة بشأن تعقب أثر الفتى "المفقود" في سنجار

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن الفتى الذي فقد أثره عند مدخل مدينة سنجار ضمن محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الفتى المفقود في سنجار ليس مخطوفاً وكان منتمياً إلى وحدات مقاومة سنجار (اليبشه)، ووالده منعه أكثر من مرة وأرسله إلى البعاج وعاد مرة أخرى وقد يكون قد التحق بصفوفهم دون علم أهله".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية طلبت من والد المفقود تقديم بلاغ رسمي باختطاف ابنه أو حتى فقدانه، لتبدأ بالإجراءات الرسمية للبحث عنه قانونياً، لكنه رفض إقامة دعوى في مركز الشرطة".

وكان مصدر أمني أفاد أمس الجمعة، بأن "فتى من مواليد 2008 فقد أثره قرب سيطرة سنجار، وأن ذويه أبلغوا عن فقدانه أمس الأول عندما كان متوجها من قضاء البعاج إلى قضاء سنجار.

من جانبه، قال فواز سلمو الطائي، والد الفتى المفقود ماهر، لوكالة شفق نيوز، إنهم فقدوا الاتصال مع ماهر صباح الخميس، مبينا أنه "أبلغ والدته في آخر اتصال بأنه قرب سيطرة سنجار، وبعدها انقطع الاتصال به وفقد أثره هناك.

وأضاف الطائي أن ابنه ماهر مريض ويرجح انه اختطف من قبل جماعات مسلحة (لم يسمها) موجودة في سنجار، مطالبا القيادات الأمنية باتخاذ إجراءات جدية والبحث عن ولده لمعرفة مصيره.

related

فقدان أثر فتى عمره 14 عاماً قرب مدخل سنجار

Date: 2022-02-18 17:48:14
فقدان أثر فتى عمره 14 عاماً قرب مدخل سنجار

سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد

Date: 2019-06-06 10:05:37
سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد

الجبوري يتعهد للايزيديين بتخصص نسبة "كبيرة" من الموازنة لسنجار

Date: 2019-12-14 17:50:56
الجبوري يتعهد للايزيديين بتخصص نسبة "كبيرة" من الموازنة لسنجار

أحدهم محامٍ.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين بالتزوير في نينوى

Date: 2021-08-04 10:56:42
أحدهم محامٍ.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين بالتزوير في نينوى

الموصل.. انتحار فتاة جراء إجبارها الزواج من "إرهابي سجين"

Date: 2021-11-10 11:44:14
الموصل.. انتحار فتاة جراء إجبارها الزواج من "إرهابي سجين"

عائدون من الهند يدخلون نينوى واخضاعهم للحجر الصحي

Date: 2021-05-07 08:26:31
عائدون من الهند يدخلون نينوى واخضاعهم للحجر الصحي

نينوى تفرض حظرا شاملا 3 ايام من الاسبوع

Date: 2020-06-17 17:01:18
نينوى تفرض حظرا شاملا 3 ايام من الاسبوع

نينوى تكشف نتائج فحوصات 12 حالة اشتباه بكورونا

Date: 2020-02-29 17:25:42
نينوى تكشف نتائج فحوصات 12 حالة اشتباه بكورونا