تفاصيل جديدة بشأن تعقب أثر الفتى "المفقود" في سنجار

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن الفتى الذي فقد أثره عند مدخل مدينة سنجار ضمن محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الفتى المفقود في سنجار ليس مخطوفاً وكان منتمياً إلى وحدات مقاومة سنجار (اليبشه)، ووالده منعه أكثر من مرة وأرسله إلى البعاج وعاد مرة أخرى وقد يكون قد التحق بصفوفهم دون علم أهله".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية طلبت من والد المفقود تقديم بلاغ رسمي باختطاف ابنه أو حتى فقدانه، لتبدأ بالإجراءات الرسمية للبحث عنه قانونياً، لكنه رفض إقامة دعوى في مركز الشرطة".

وكان مصدر أمني أفاد أمس الجمعة، بأن "فتى من مواليد 2008 فقد أثره قرب سيطرة سنجار، وأن ذويه أبلغوا عن فقدانه أمس الأول عندما كان متوجها من قضاء البعاج إلى قضاء سنجار.

من جانبه، قال فواز سلمو الطائي، والد الفتى المفقود ماهر، لوكالة شفق نيوز، إنهم فقدوا الاتصال مع ماهر صباح الخميس، مبينا أنه "أبلغ والدته في آخر اتصال بأنه قرب سيطرة سنجار، وبعدها انقطع الاتصال به وفقد أثره هناك.

وأضاف الطائي أن ابنه ماهر مريض ويرجح انه اختطف من قبل جماعات مسلحة (لم يسمها) موجودة في سنجار، مطالبا القيادات الأمنية باتخاذ إجراءات جدية والبحث عن ولده لمعرفة مصيره.