تفاصيل جديدة بحادث قصف كلار

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في قوات الأسايش بفتح تحقيقات واسعة بحادث قصف طائرة مسيرة تركية لعناصر (PKK) في أطراف قضاء كلار التابع لإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الطائرة المسيرة التركية قصفت عجلة (جيب شيروكي) تقل 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني (PKK) قادمين من السليمانية الى قضاء كلار وتم استهدافهم قرب سايلو حبوب كلار.

واكد المصدر ان الأجهزة الاستخبارية والأمنية للاسايش تواصل التحقيقات بشكل مكثف ولم تكشف نتائجها حتى الآن.

وسبق أن أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت عجلة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر منهم في قضاء كلار بإدارة منطقة "كرميان" في الإقليم.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة من طراز جيب بالقرب من صومعة "كلار" للحبوب مما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها المؤسسة فإن أولئك الأشخاص المستهدفين هم مسلحون في حزب العمال الكوردستاني.

وكان مصدر عسكري، قد أفاد في تصريح لوكالة شفق نيوز، بمقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة في كلار ضمن إقليم كوردستان.