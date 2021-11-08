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تفادياً لموجات أشد فتكاً في العراق.. صحة كوردستان: لقاح كورونا بات إجباريا

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-08T06:41:31+0000
تفادياً لموجات أشد فتكاً في العراق.. صحة كوردستان: لقاح كورونا بات إجباريا

شفق نيوز / في الوقت الذي دقت فيه وزارة الصحة والبيئة العراقية، ناقوس الخطر من احتمالية دخول البلاد في موجة رابعة من فيروس كورونا، أصدرت السلطات الصحية في إقليم كوردستان، قراراً يفيد بأن "أخذ اللقاح بات إجبارياً".

عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة الاتحادية، الدكتورة ربى فلاح، أوضحت لوكالة شفق نيوز، أن "رغم استقرار الأعداد في الإصابات اليومية، لكن هذا لا يمنع من موجة جديدة، خصوصا أن كثيراً من المواطنين غير ملتزمين ومهتمين بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد  الاجتماعي".

وفي ما يخص انتشار الوباء وتعطيل المدارس، نوهت فلاح، إلى أن "الأمر يعتمد على المتغيرات وهو من اختصاص اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارتي التربية والتعليم العالي".

وأضافت، أن "الخبراء في علم الأوبة يتوقعون أن يدخل العراق في موجة جديدة، ويمكن أن تكون أسباب عديدة منها قدوم فصل الشتاء والتغيرات التي تحدث في الفيروسات والطفرات الجينية ومستجدات الموقف الوبائي"، لافتة إلى أن "عدد الملقحين في البلاد وصل إلى ستة ملايين شخص".

أما في إقليم كوردستان، الذي يسجل أرقاماً متدنية في موقفه الوبائي اليومي، فأشار المتحدث باسم وزارة صحة الاقليم أسو حويزي، إلى أن "مسألة إغلاق المدارس مرهونة إلى لجنة مكافحة كورونا، وهذه القرارات تصدر منها حصراً".

وقال حويزي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قرارات اتخذت من قبل اللجنة  وهي أخذ اللقاح إجباريا، وهناك مواعيد محددة لهذا الأمر، والجميع مشمول بالالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي".

ولفت إلى أن "نسبة الملقحين في إقليم كوردستان بلغت 24% الجرعة الأولى، و18% الجرعتين، أي أن أكثر من مليون و190 ألف شخص تلقى اللقاح في الإقليم".

وفيما يخص غلق المدارس، أكد المتحدث باسم صحة الإقليم، أن "هناك البديل وهو أخذ اللقاح"، داعيا المواطنين إلى تفهم الوضع الصحي، إذ أن معظم الدراسات تقول "كل مصاب يدخل العناية المركزة هو الذي لم يتلق اللقاح".

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