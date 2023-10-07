تفاديا لحادثة "المفرق".. ديالى تطلق خطة "الأبراج الآمنة" لمنع الاصابات السرطانية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت، إطلاق خطة الأبراج الآمنة في 18 وحدة إدارية لمنع الإصابات السرطانية التي تسببها ابراج الاتصالات، وذلك تفاديا لحادثة سابقة في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي إن "بعد مفاتحة إدارة بعقوبة للمحافظة وهيئة الإعلام والاتصالات، شُكّلت لجنة مشتركة من وزارتي البيئة والاتصالات والدوائر المختصة، وبدأت بتنفيذ برنامج فحص ترددات أبراج الاتصالات في 18 وحدة ادارية أبرزها بعقوبة لحماية السكان من الاشعاعات السرطانية التي قد تسببها أبراج الاتصالات غير الآمنة والمخالفة لضوابط نصبها وموقعها".

وشهدت بعقوبة مركز محافظة ديالى ازمة كبيرة سببها أحد ابراج الاتصالات التابع لشركة آسيا سيل والذي تسبب بوقوع إصابات ووفيات سرطانية في حي المفرق غربي المدينة.

وأضاف الحيالي أن "الخطة تهدف لمنع تكرار حادثة برج منطقة المفرق غربي بعقوبة التابع لشركة آسيا سيل للاتصالات والذي تسبب بأمراض سرطانية خلقت 35 اصابة بينهم وفيات".

وأشار الحيالي إلى "إلزام شركات الاتصالات بمنع نصب الأبراج الرئيسية في الأحياء والمناطق السكنية ونقلها خارج الوحدات السكنية وفقاً للضوابط القانونية والصحية".

وكان قائممقام قضاء بعقوبة أعلن، في 9 أيلول 2023، مباشرة شركة آسيا سيل للاتصالات، برفع أحد أبراجها الذي تسبب بأمراض سرطانية في أطراف مدينة بعقوبة، وذلك بعد اعتصام للأهالي ودعاوى قضائية ضد الشركة.

وتفجرت أزمة برج الاتصالات المسرطن في بعقوبة خلال الفترة الماضية، ما دفع محافظ ديالى إلى إطفاء البرج بناء على مطالب الأهالي، قبل أن يعيده للعمل مرة أخرى، على الرغم من تسجيل 35 إصابة سرطانية بينها وفيات.

ورفضت مديرية بيئة ديالى ومكاتب شركة "آسيا سيل" للاتصالات، الإدلاء بأي تصريح أو تعليق حيال الأزمة، لمنعها من الظهور الإعلامي.