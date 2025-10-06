تغيّر في طقس العراق يبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، يوم الاثنين، إلى تقدم كتلة هوائية معتدلة نحو أجواء مدن البلاد تدريجياً قادمة من شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وتصل تأثيراتها خلال نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

ولخصت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، درجات الحرارة والأجواء المتوقعة عند بداية التأثر بهذه الكتلة الهوائية.

وتوقعت الهيئة أن "تسجل ساعات النهار اعتدالاً ملحوظاً مع أجواء خريفية مريحة، فيما ستكون ساعات الصباح باردة نسبياً، مع إحساس أكبر بالبرودة في المناطق الصحراوية".

أما ليلاً، فقد "تشهد مدن شمال العراق انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة، مما يمنح الأجواء طابعاً خريفياً مميزاً"، بحسب هيئة الأنواء الجوية.

وأضافت: "مع وصول الكتلة الهوائية المعتدلة، ستودع مدن البلاد درجات الحرارة الأربعينية وتبدأ أجواء الخريف بالسيطرة، مع تباين واضح بين حرارة النهار وبرودة الليل، خصوصاً في شمال البلاد".

وخلصت الهيئة في الختام إلى القول إنها بـ"انتظار دخول موسم البرودة والأمطار خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل".