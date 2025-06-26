تغيّر غير مألوف في مناخ العراق بمنخفض جوي معتدل يخترق تموز الحار

شفق نيوز - الأنبار

أكد رئيس مرصد الفرات البيئي، صميم سلام، يوم الخميس، أن ما يشهده العراق من اعتدال غير معتاد في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، وتحديدًا في شهر تموز، يُعدّ شكلاً من التطرّف المناخي الذي حصل خارج توقيته المعتاد.

وأوضح سلام، لوكالة شفق نيوز، أن "دخول كتلة هوائية باردة من منخفض جوي شمالي، وتغلبها المؤقت على تأثير المنخفض الهندي الموسمي، هو ما أدى إلى تشكّل منخفض معتدل، ساهم في خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، على خلاف ما هو معتاد في مثل هذا الوقت من السنة".

وأضاف أن "هذه الظاهرة لا تعني غياب التأثيرات الحرارية المعتادة لاحقًا، لكنها تسجّل كمؤشر على تنامي اضطرابات المناخ في منطقة إقليم وادي الرافدين".

وبيّن رئيس مرصد الفرات البيئي أن "سلسلة جبال زاگروس تُعدّ أحد الأسباب الطبيعية التي تعيق تدفق التيارات الباردة القادمة من شمال القارة الأوروبية أو مناطق شرق المتوسط نحو العراق، مما يجعل البلاد تعتمد على تحرّك المنخفضات القادمة من غرب المتوسط لتأثرها بموجات التبريد".

وأشار إلى أن "هذه السلسلة الجبلية تعمل كحاجز طبيعي يمنع تسلل الرياح الباردة بشكل مباشر، وهو ما يجعل العراق في كثير من الأحيان رهيناً لحركة المنخفضات المتوسّطية أو اختراقات غير منتظمة للكتل الهوائية".

من جانبها كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي/قسم التنبؤ، عن موجة حارة سريعة التأثير على العراق، ذروتها ستكون يومي الأحد والاثنين، ثم عودة الاستقرار مطلع تموز المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "تنبؤات خرائط الطقس تشير إلى تعرض العراق لموجة حارة سريعة تبدأ بالتأثير التدريجي اعتبارا من يوم غد الجمعة، وتبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين (29–30 حزيران)، حيث يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة العظمى حاجز 50 درجة مئوية في بعض مدن جنوب البلاد، بما في ذلك البصرة والناصرية والعمارة، وأقل قليلا في باقي المدن".

وبينت أن "هذه الموجة تأتي نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي شبه مداري حار في الطبقات العليا من الجو، ترافقه كتلة هوائية حارة سطحية تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد".

وتابعت: "من المتوقع أن تتجاوز الحرارة معدلاتها العامة بنحو 5–6 درجات مئوية في ذروة الموجة، مع طقس لاهب ورياح ما بين شمالية غربية خفيفة الى متقلبة، ما يزيد من الإحساس بالحرارة"

وأشارت إلى أنه "اعتبارا من يوم الثلاثاء 1 تموز/يوليو المقبل، متوقع أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالانحسار التدريجي، مما يسمح بعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الاعتيادية، مع أجواء صيفية اعتيادية".

وبينت أن "التوقعات متوسطة المدى تشير إلى أن النصف الأول من شهر تموز 2025 سيكون صيفيا اعتياديا ومستقرا، دون مؤشرات أولية على موجات حر شديدة أو طويلة الأمد، وهو ما يعكس نمطا موسميا اعتياديا تزامنا مع ثبات في حركة الكتل الجوية العليا".

وأوصت الهيئة بـ"تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة (من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 عصرا)، والإكثار من شرب السوائل وتجنب المجهود البدني المفرط".

يشار إلى أن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية، أكد يوم السبت الماضي، أن تحديثات بيانات نماذج الطقس العددية تشير إلى استمرار الاستقرار الجوي واجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق البلاد خلال هذا الأسبوع، بتأثير منخفض جوي حراري مع امتداد مرتفع جوي شبه مداري، ما يساهم في سيادة أجواء مشمسة وصافية عموما.