تغيير مفاجئ بإجراءات دخول العراقيين للسعودية: "العودة إلى الآلية القديمة"

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت سفارة العراق لدى الدوحة، يوم الثلاثاء، صدور تحديث جديد من الجهات المختصة في السعودية بشأن منح سمات الدخول للعراقيين، مؤكدة العودة إلى اعتماد الآلية السابقة في إصدار التأشيرات.

وذكرت السفارة في بيان موجّه إلى الجالية العراقية في قطر، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت إشعاراً يفيد بأن منح سمات الدخول إلى السعودية سيجري مجدداً عبر السفارات السعودية أو من خلال الشركات المعتمدة في مختلف دول العالم.

وأضافت أن هذا التعديل يعني اعتماد الطرق التقليدية في التقديم للحصول على التأشيرات.

وكانت الآلية التي طُبقت مؤخراً تعتمد بدرجة أكبر على التقديم الإلكتروني والتسهيلات المباشرة، ما أتاح سرعة في إنجاز المعاملات وتقليل الحاجة إلى مراجعة السفارات أو الوسطاء.

أما الآلية السابقة التي أُعيد العمل بها، فتقوم على التقديم عبر السفارات والقنصليات السعودية أو من خلال الشركات والمكاتب المعتمدة، مع استكمال المتطلبات الورقية والإجراءات الرسمية التقليدية، وانتظار الموافقات الأصولية قبل إصدار التأشيرة.