تغيير مرتقب في الأنبار.. رئيس المجلس يتجه لشغل منصب المحافظ

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر مطلع في مجلس محافظة الأنبار، يوم الاثنين، بأن رئيس المجلس، عمر مشعان دبوس، سيقدم استقالته خلال ساعات استعداداً لتولي منصب المحافظ.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الخطوة تأتي ضمن الترتيبات الرسمية لتسليم المهام بعد أن فاز المحافظ الحالي علي فرحان بعضوية البرلمان العراقي، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد اجتماعات لتنسيق إجراءات الاستقالة وانتخاب رئيس جديد مؤقت للمجلس لحين تعيين المحافظ الجديد.

وانتخب مجلس محافظة الأنبار، مطلع العام الماضي، رئيساً له ونائبه والمحافظ، في أولى جلساته التي عقدها للمباشرة بمهامه.