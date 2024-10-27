تغيير مدير تربية ديالى.. استبدال الدليمي بالعزاوي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ديالى، يوم الأحد، بصدور أمر وزاري باستبدال المدير العام لتربية المحافظة علي جمعة الدليمي وتكليف عامر العزاوي بدلاً عنه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أمراً وزارياً صدر باستبدال المدير العام لتربية ديالى علي جمعة الدليمي وتكليف عامر العزاوي بدلاً عنه"، لافتاً إلى أن "قرار الاستبدال صدر نتيجة خلافات سياسية حول شخص المدير العام للتربية خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "مديرية تربية ديالى تواجه خلافات سياسية كبيرة على منصب المدير العام، إذ أطاحت تلك الخلافات بثلاثة مديرين خلال سنتين وهم جعفر الزركوشي وقاسم الجبوري والمدير الذي صدر أمر باستبداله اليوم علي جمعة الدليمي".

وبين المصدر أن "الأيام المقبلة ستشهد تغيير عدد من مديري الدوائر الحكومية نتيجة الخلافات على المناصب وتقسيمها وفق المحاصصة السياسية".