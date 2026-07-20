تغييرات وزارية في مناصب الموانئ العراقية

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير النقل وهب سلمان محمد الحسني، يوم الاثنين، أمراً وزارياً بإعفاء وتكليف مديرين في الشركة العامة لموانئ العراق.

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع وزير النقل وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الإعفاء شمل فراس سالم عبد الحسن من مهام مدير القسم القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق ونقله إلى ميناء أم قصر الجنوبي، وتكليف رعد مالك شرقي بمهامه، فضلاً عن تكليف سالم جبار حسين بمهام مدير ميناء أم قصر الشمالي.

كما تضمن الأمر الوزاري تكليف ميادة جاسم داخل بمهام مدير قسم المساكن والأملاك، وإعفاء جاسم كامل مزوق من مهام مدير ميناء خور الزبير ونقله إلى ميناء المعقل، مع تكليف علي عبد الوهاب خميس بدلاً عنه.

ونص الأمر أيضاً على إعفاء أحمد خلف نجيل من مهام مدير القسم التجاري ونقله إلى قسم التدقيق، وتكليف محمد جاسم محمد صالح بمهامه، إلى جانب نقل أنوار صباح صالح من قسم الشؤون الهندسية إلى قسم الاتصالات وإنهاء مهامها السابقة.

وتضمن الأمر نقل منتظر عبد الرزاق كاطع من هيئة القرض الياباني إلى ميناء أبو فلوس وإنهاء مهامه في الهيئة.

ويوم الثلاثاء الماضي، قرر وزير النقل وهب سلمان محمد الحسني، إعفاء مسؤول في الشركة العامة لموانئ العراق، من مهام عمله ونقله وتكليف بديل عنه.

ونصت وثيقة موقعة من الحسني، وردت لوكالة شفق نيوز على إعفاء عبد السادة خلف فنجان، من مهام عمله معاون مدير عام للشؤون الفنية في الشركة العامة لموانئ العراق، وينقل إلى ميناء أبو فلوس.