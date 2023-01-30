تغييرات في الداخلية العراقية.. "بوهان" يودع الدفاع المدني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن إجراء تغييرات في مناصب بعض إداراتها، أبرزها مدير الدفاع المدني العامة اللواء كاظم بوهان .

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه لمقتضيات المصلحة العامة، ووفقا لمبدأ التدوير الوظيفي، تسنم اللواء كاظم سلمان بوهان منصب المستشار الفني لوزارة الداخلية، ليكون بديله اللواء محسن كاظم علك مديراً عاماً للدفاع المدني".

وأضاف بيان الداخلية، أن "اللواء زياد طه علي تسنم منصب مستشار وزارة الداخلية لشؤون التدريب، ليكون اللواء صباح حوشي محمد مديراً عاماً للتدريب والتأهيل".

وأشار البيان أيضا إلى "تسنم اللواء شاكر عودة جبر منصب عميد كلية الشرطة في وزارة الداخلية".