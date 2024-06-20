تغييرات جديدة لمسؤولين في وزارة الكهرباء (وثائق)

شفق نيوز/ أجرى وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الخميس، تغييرات بالجملة بحق مسؤولين في الوزارة بعضهم بسبب "التقصير" في العمل.

وبحسب أوامر وزارية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "التغييرات طالت مسؤولين في كهرباء بغداد وكهرباء الوسط"، ووفقاً لبعض الأوامر فإن الوزارة أكدت وجود تقصير بعمل بعض المسؤولين.

وأعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء الماضي، (12 حزيران 2024)، عن إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بعموم المحافظات بسب التلكؤ في تجهيز الطاقة خلال الأيام الماضية.