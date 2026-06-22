تغييرات جديدة في قيادات الكهرباء العراقية وأخرى مرتقبة.. وثائق

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر حكومي، يوم الإثنين، بصدور قرار جديد من وزير الكهرباء يقضي بإعفاء وكيلي مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط من منصبيهما وتكليف بدلاء عنهما.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب أصدر قراراً وزارياً بإعفاء الوكيل المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط علاء عبدالحسين عبد عمران من منصبه، بسبب اختلاف الوصف الوظيفي للوكيل المعفى، لكونه مهندس نفط.

وأضاف أن القرار تضمن تكليف حيدر محمد جواد بمهام الوكيل المعفى، لافتاً إلى أن القرار شمل أيضاً إعفاء وكيل المدير العام للشركة للشؤون التوزيع طارق إبراهيم خليل وتكليف أحمد خلف عبدالله بدلاً عنه.

وأشار المصدر إلى أن الساعات أو الأيام المقبلة قد تشهد تغييرات أخرى في شركة توزيع كهرباء الوسط.

ويأتي هذا بعد أيام من اعتقال قوة من هيئة النزاهة مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط علاء سمير الجبوري على خلفية تهم فساد.

وكان وزير الكهرباء قد أصدر خلال الأيام الماضية قرارات تضمنت تغيير عدد من المسؤولين في الوزارة، لا سيما في المحطات والمناطق بالعاصمة بغداد.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ من منصبه وتكليف بديل عنه، مع نقل 70 موظفاً في بغداد لـ"تهاونهم في أداء الوظيفة العامة".

كما أشارت وثيقة أخرى صادرة عن وزارة الكهرباء إلى إعفاء ثلاثة مسؤولين في كهرباء أبو غريب في بغداد وتكليف بدلاء عنهم.