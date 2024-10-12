تغييرات تطال مديري 5 بلديات في ديالى وصراع سياسي على دوائر أخرى

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم السبت، عن تغييرات طالت مديري 5 بلديات في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المحلية في ديالى أصدرت أوامر بتغيير وتدوير مديري 5 دوائر بلدية في محافظة ديالى وهي الخالص وكنعان وبلدروز والمقدادية والسعدية".

وأضاف أن "التغيير يعتبر وجبة أولى وستصدر أوامر جديدة بتغيير مديري بلديات ودوائر مهمة أخرى خلال الأيام المقبلة".

وأشار المصدر الى أن "هناك صراعاً سياسياً كبيراً على مناصب مديري عدد من الدوائر أبرزها التربية ورؤساء الوحدات الادارية في ديالى"، لافتا الى أن "الصراع على المناصب قد يتسبب بانشقاقات داخل التحالفات السياسية في المحافظة".