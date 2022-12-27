تغييرات تطال عدداً من مديري نزاهة الديوانية.. وثيقة

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية صادر، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر تقضي بإنهاء تكليف وتغيير عدد من مديري نزاهة محافظة الديوانية.

وجاء في كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، موقع من رئيس هيئة النزاهة وكالة حيدر حنون، إنه استنادا للصلاحيات المخولة بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وبناء على ما عرضته دائرة التحقيقات بموجب كتاب لهم، ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر إنهاء تكليف "احمد محمد كاظم" من مهام مدير مكتب القادسية (الديوانية)، وانهاء تكليف "عباس صاحب حسن" من مهام معاون مدير مكتب تحقيق القادسية، وإنهاء تكليف "أحمد عبد المنعم عبد الحسين" من مهام رئيس شعبة التحري في مكتب تحقيق القادسية.

كما نصت الوثيقة على أن ينقل "احمد جودة الدليمي" من مكتب تحقيق النجف الى مكتب تحقيق القادسية، ويكلف بمهام مدير المكتب، كما يكلف "احمد صغير مجهول" بالعمل في شعبة التحقيق في مكتب تحقيق القادسية، ويكلف "كريم كاطع صالح ناصر" بمهام مدير مكتب تحقيق القادسية، ويكلف أيضا "علي حسين كنيص" بمهام رئيس شعبة التحري في مكتب تحقيق القادسية.

وشدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون في ختام الوثيقة على أن ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء 27 كانون الاول الجاري.