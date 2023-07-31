تغييرات تطال إدارات الإعمار والإسكان في كركوك (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الاثنين، جملة تغييرات في إدارات الأقسام التابعة لها بمحافظة كركوك، أبرزها تغيير مدير بلديات المحافظة.

وقالت الوزارة في وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز إن "تم تكليف آرام علي محمد بمهام مدير بلديات كركوك بدلا من آري سيف الدين على أن يعاد الأخير إلى دائرته والموقع الي كان يشغله حسب الاستحقاق".

وأضافت الوثيقة أنه " تم تكليف احمد عمر محمد بمهام مدير بلدية كركوك بدلاً من فريدون عادل ويس على ان يعاد الأخير الى دائرته والموقع الي كان يشغله حسب الاستحقاق".

وتابعت الوثيقة الوزارية انه " تم تكليف احسان وهبي صالح بمهام مدير مجاري كركوك بدلاً من زاكروس جان ولي على ان يعاد الأخير إلى دائرته والموقع الي كان يشغله حسب الاستحقاق"، مبينة ان "الأمر ينفذ اعتبارا من تاريخي الانفكاك والمباشرة".