تغريم شركة طيران أمريكية مليون دولار لتحليقها في الأجواء العراقية دون موافقات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة 1.05 مليون دولار على شركة "فرجين أتلانتيك" للطيران بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادي، تعليمات تحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة.

وتوصل تحقيق إلى أن عددا كبيرا من طائرات فرجين أتلانتيك حلق بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021، مضيفا أن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف الانتهاكات في المستقبل.

وبحسب (رويترز) تملك وزارة النقل في الولايات المتحدة سلطة قضائية على هذا الأمر لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة دلتا إير لاينز الأمريكية.