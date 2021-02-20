تغريم رجل اقام "حفل زفاف" في بغداد بمبلغ 5 مليون دينار

شفق نيوز/ تعرض رجل أقام "حفلاً" في إحدى مناطق بغداد، إلى غرامة مالية "كبيرة" بسبب مخالفته للإجراءات الصحية.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القيادة بالاشتراك مع الفرق الصحية قامت بفرض غرامة مالية قدرها 5 مليون دينار على أحد الأشخاص اقام حفل زفاف بمنطقة الحرية في بغداد، لمخالفته الشروط الصحية.

وأضاف البيان؛ أن القيادة أوعزت باعتقال صاحب الحفل.

وفرضت لجنة الصحة والسلامة الوطنية إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها التباعد الاجتماعي وفرض حظر للتجوال ومنع اقامة المآتم والأعراس.