تغريم ثلاثة برامج رياضية في العراق مع تحذير مقدميها

شفق نيوز- بغداد

فرضت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إجراءات عقابية بحق ثلاثة برامج رياضية ومقدميها، شملت الغرامة المالية والتحذير، على خلفية مخالفات مهنية وإعلامية.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قررت الهيئة تغريم برامج "ستوديو الجماهير" الذي يقدمه الإعلامي حيدر زكي، و"ليالي المونديال"، الذي يقدمه الإعلامي علي نوري، و"الحكم الرابع" الذي يقدمه الإعلامي عمر رياض، بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي لكل برنامج، مع توجيه إنذار رسمي إلى مقدميها.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بسبب ارتكاب مخالفات تضمنت "الإخلال باللياقة والآداب والذوق العام، وعدم الالتزام بالدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، فضلاً عن مخالفة ضوابط مراعاة حق الخصوصية في التغطية الإعلامية"، وفقاً لما ورد في الوثائق.