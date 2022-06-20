خبر لشفق نيوز عن "بناء 1000 مدرسة" يثير تفاعلاً صينياً أمريكياً

أثار خبر نشرته وكالة شفق نيوز، بالخدمة الانكليزية، عن مشروع صيني لبناء مدارس في العراق، تفاعلاً صينياً أمريكياً.

واعاد المتحدث باسم الخارجية الصينية ليان زهاو نشر الخبر على صفحته الرسمية على تويتر بالقول "أمريكا تُدمّر، والصين تبني!" في إشارة إلى الاتفاقية الصينية – العراقية، التي دخلت بعض بنودها حيز التنفيذ مؤخراً.

وأعاد تغريدة الخبر المنشور على وكالة شفق نيوز في هذا الصدد، عشرات المدونين والمسؤولين، كما شهد مضمون التغريدة، نقاشات ومساجلات عديدة.

وكان رئيس حكومة "تسيير الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، قد وضع يوم السبت الماضي، حجر الأساس لبناء 1000 مدرسة ضمن هذه الاتفاقية.

وفي منتصف كانون الاول 2021، أعلنت الحكومة العراقية، عن توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2021، أفادت السلطات العسكرية العراقية، باستنفار امني لحماية شركات صينية تنفذ مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق.

https://twitter.com/zlj517/status/1538880055572430849