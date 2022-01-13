تعرّف على اسم الوزير "الحالي" الذي استقدمته النزاهة بسبب ملفات فساد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع يوم الخميس، عن اسم الوزير في حكومة مصطفى الكاظمي الذي استقدمته هيئة النزاهة الاتحادية على خلفية ملفات فساد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مذكرة استقدام صدرت من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية الحالية عادل حاشوش الركابي، بسبب وجود شبهات ببعض الملفات في الوزارة.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأربعاء، عن صدور(98) أمر قبضٍ واستقدامٍ خلال شهر كانون الأول الماضي، مُشيرةً إلى أنَّ تلك الأوامر صدرت بحقّ (85) من كبار المسؤولين، بينهم وزير حاليٌّ، وفق بيان رسمي.