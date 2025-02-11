تعيين مدير جديد لدائرة المنتجات النفطية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بتعيين مدير جديد لدائرة المنتجات النفطية في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أوامر حكومية صدرت لتعيين عمار العنبكي، بمنصب مدير الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية - فرع ديالى"، لافتا الى أن "العنبكي باشر مهامه رسمياً".

وأضاف المصدر أن "تعيين المدير الجديد جاء بعد أسابيع من إقالة المدير السابق عامر السعدي، من منصبه وبقاء الدائرة تدار بالوكالة".

وكان مصدر قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في 20 كانون الثاني الماضي، بإعفاء السعدي من إدارة المنتجات النفطية في ديالى.