تعيين مدير جديد برتبة عميد لمعبر حدودي مع إيران

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى، يوم السبت، عن تولي مدير جديد لمنفذ مندلي الحدودي، مشيراً إلى أن التغيير يأتي ضمن إجراءات قانونية وروتينية معتمدة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالةً مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، إن "امراً حكومياً صدر، اليوم، عن رئاسة الوزراء يقضي بتولي ضابط جديد برتبة عميد (لم يعلن اسمه) إدارة منفذ مندلي ونقل المدير السابق إلى منفذ آخر ضمن تغييرات روتينية معتمدة"، نافياً أن "تكون إجراءات الاستبدال عقوبة قانونية".

وأضاف أكرم، أن "إدارة المنفذ تخضع لهيئة المنافذ الحدودية التابعة لرئاسة الوزراء وهي المعنية بملف ادارتها".

وأكد مدير ناحية مندلي، "انخفاض التبادل التجاري في منفذ مندلي بنسبة اكثر من 50% ، عما كان عليه قبل جائحة كورونا"، عازياً سبب ذلك إلى "التشديدات الجمركية التي دفعت القوافل التجارية للتوجه نحو منافذ إقليم كوردستان بسبب التسهيلات الجمركية".

يذكر ان منفذ مندلي تتولى حمايته الفرقة الخامسة من الجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات ديالى.

وأغلقت الحكومة العراقية منفذ مندلي منذ اذار الماضي، بعد تداعيات جائحة كورونا وإجراءات اللجنة العليا للسلامة الوطنية، غير أنها قررت إعادة فتحه جزئيا أوائل تموز الماضي.

وتؤكد الاحصائيات شبه الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران عبر المنافذ الحدودية يتجاوز 12 مليار دولار سنوياً.

ويبلغ عدد المعابر التجارية بين إيران والعراق 9 معابر، أهمها معبر الشلامجة في محافظة البصرة (جنوب) زرباطية في محافظة الكوت والمنذرية وبرويز خان في ديالى (وسط) وجومان في أربيل (شمال العراق).