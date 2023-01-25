تعيين مدير جديد للحماية الاجتماعية وتثبيت 193 متعاقداً في ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة ديالى، يوم الأربعاء، تعيين مدير جديد لشبكة الحماية الاجتماعية، وتثبيت 293 متعاقداً ضمن مديرتي الصحة والزراعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة المحافظة، ياسر بدر البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أصدرت أمراً إدارياً بتعيين (أحمد عثمان عبد) مديراً جديداً لشبكة الحماية الاجتماعية، بدلاً من المدير السابق (خالد كامل العزي)".

وأضاف البياتي، أن "وزارة العمل أجرت جملة تغييرات في ادارة اقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات ضمن خطط معالجة المشاكل والمعوقات في ملف الحماية الاجتماعية".

وفي شأن منفصل، أكد المسؤول الحكومي، صدور أوامر إدارية من محافظة ديالى بتعيين 126 متعاقداً ضمن الملاك الدائم لدائرة صحة ديالى و67 متعاقداً آخر ضمن مديرية الزراعة.

وأشار البياتي، إلى أن "قرار التثبيت ووفقاً لضوابط مجلس الوزراء، شمل المتعاقدين ممن قضوا أكثر من عامين في الخدمة".