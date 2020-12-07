تعيين قرابة 1500 من خريجي معاهد التدريب النفطي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الاثنين، عن تعيين 1478 من خريجي معاهد التدريب النفطي لعام 2018 – 2019.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة الادارية والمالية اصدرت امرا وزاريا بالتعيين، استنادا الى موافقة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، والتي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (399) لسنة 2019 وموافقة وزارة المالية".

وبينت أن "المعينين الجدد تم توزيعهم للعمل في الشركات والتشكيلات النفطية"، مؤكدة أن "إجراءات التعيين سيتم المباشرة بها خلال الربع الأول من العام المقبل".

واشارت الى انه سيتم نشر قوائم المعينين وجهات تعيينهم في الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من اليوم الاثنين.