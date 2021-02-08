تعيين قائممقام جديد لبلد وسط تحفظات شعبية

شفق نيوز/ أعلن مصدر حكومي في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، عن تعيين قائممقام جديد لقضاء بلد، بعد خمسة أشهر من الفراغ الإداري والسجالات الشعبية والسياسية.

وقال أعضاء في اللجنة التنسيقية لاحتجاجات بلد، لوكالة شفق نيوز، إن أمراً إدارياً صدر بتعيين حيدر إسماعيل البلداوي، قائممقام للقضاء خلفا للقائممقام السابق عامر عبد الهادي الذي أحيل على التقاعد قبل أكثر من خمسة أشهر.

وأضاف الأعضاء أن القائممقام الجديد تم اختياره من خارج المرشحين الأربعة الذين تم طرح أسمائهم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدين أن هناك تحفظات شعبية حيال اختيار البلداوي، وما إذا كان سينجح بمعالجة مشاكل وإخفاقات الإدارة السابقة للقضاء.

وطالبوا القائممقام الجديد بمعالجة المشاكل الخدمية والتهميش الذي يعانيه قضاء بلد منذ سنوات طويلة.

وشغل قائممقام بلد الجديد حيدر البلداوي منصب معاون مدير مكتب صلاح الدين الانتخابي سابقاً.

يشار إلى أن الاحتجاجات الجماهيرية في قضاء بلد في آب الماضي بسبب سوء وتردي الخدمات، نتج عنها إحالة قائممقام القضاء عامر عبد الهادي إلى التقاعد.

ويوم أمس الأحد، جدد اهالي قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين، مطالبتهم بالإسراع في اختيار قائممقام جديد للقضاء وإنجاز المشاريع المتلكئة، وفيما دعوا الى ردع الجهات التي تستغل عوائل الشهداء، حذروا الحكومة المحلية للمحافظة من "غضب الحليم".

وقالت اللجنة التنسيقية لاحتجاجات بلد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستلتزم بضبط النفس احتراماً لـ"المجتمع البلداوي" وتقديرا لظرف المدينة التي عانت من سوء الخدمات طيلة السنوات الماضية، ومن تسويف ومماطلة الجهات المعنية بإبقاء مدينتهم لخمسة اشهر بدون قائممقام للقضاء.

وطالبت التنسيقية بإكمال المشاريع الخدمية للمدينة من قبل حكومة صلاح الدين في كافة المناطق، وتحديد سقف زمني لانجازها، محذرة من "غضب الحليم"، فيما انتقدت "تجاهل" حكومة المحافظة لمطالب اهالي بلد بمختلف اطيافهم.

وشددت على أنه في حال "تكليف قائممقام للقضاء حسب ميول القوى السياسية بالاتفاق مع بعض شيوخ المدينة بعيدا عن رأي ساحة الاعتصام"، فأن اللجنة التنسيقية "واحتراما لظرف المدينة تعلن وامام الجميع ايقاف عملها".