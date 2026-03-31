تعيين رئيس جديد لهيئة استثمار نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر مطلع في مجلس نينوى، يوم الثلاثاء، بأن المجلس عقد جلسة اعتيادية لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، تخللتها عملية تصويت على رئاسة هيئة الاستثمار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة نينوى صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم على تعيين حارث فارس غانم البخو رئيساً لهيئة استثمار نينوى".

وأضاف أن "التصويت جاء بديلاً عن مدحت العاني، الذي كان يدير الهيئة بالوكالة خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "الجلسة تناولت أيضاً ملفات خدمية وإدارية تتعلق بواقع المحافظة".