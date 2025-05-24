تعيين الفريق أحمد الجنابي خلفاً للغنام في الأكاديمية العسكرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بتعيين الفريق البحري الركن أحمد عمران الجنابي رئيساً للأكاديمية العسكرية خلفاً للفريق الركن ناصر الغنام.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني كلف الفريق البحري الركن أحمد عمران الجنابي بمنصب رئيس الأكاديمية العسكرية، خلفاً للفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام.

وتسلم الجنابي خلال مسيرته العديد من المناصب في وزارة الدفاع العراقية، حيث تولى سابقاً مهام عميد كلية الدفاع الوطني في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وأسند إليه لاحقاً مهام رئيس أكاديمية الخليج العربي في البصرة.

وفي وقت سابق، وجه السوداني، بتشكيل مجلس تحقيق لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية، بعد وفاة طالبين وتعرض آخرين لأعراض مرضية نتيجة حرمانهم من مياه الشرب في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

كما أمر السوداني، بإعفاء قيادات الكلية وسحب يدهم من العمل، ومنح رتبة ملازم للطالبين المتوفين، مؤكداً أهمية حسن التعامل مع المتدربين ومنع أي تجاوزات قد تضر بهم.