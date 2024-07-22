تعيينات لمواليد 1905 تسبب ضجة في محافظة عراقية

شفق نيوز/ رصد مختصون بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، ظهور أسماء ضمن تعيينات تربية المحافظة من مواليد 1905.

وأثار هذا الأمر، حفيظة المتتبعين لتعييناتهم، حيث اتهموا وزارة التربية بالتلاعب في النتائج والتسبب بضياع حقوق الخريجين.

في الأثناء، علق مدير عام تربية ذي قار، علي إسماعيل، على حادثة المواليد، لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "ما حصل خطأ مطبعياً، نتيجة الأعداد الكبيرة التي تقدمت لشغل الدرجات الوظيفية التي أعلنتها مديرية تربية المحافظة".

وكانت مديرية تربية محافظة ذي قار، أعلنت بوقت سابق من اليوم، عن 2500 موظف بصفة عقد من المعلمين والمدرسين والحراس وعاملي الخدمة.