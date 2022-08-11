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تعويضات الموصل تنجز أكثر من 60 ألف معاملة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-11T09:23:42+0000
تعويضات الموصل تنجز أكثر من 60 ألف معاملة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الفرعية للتعويضات بمحافظة نينوى يوم الخميس انجاز 65 ألف معاملة تقدم أصحابها بطلب التعويض عن الاضرار التي تعرضوا لها نتيجة سقوط المدينة تحت قبضة تنظيم داعش. 

وقال مدير سكرتارية اللجنة الفرعية للتعويضات محمد عكلة لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة أكملت 65 ألف معاملة تخص الاملاك والعقارات".

واضاف عكلة؛ أن "15 ألف متضرر استلموا حقوقهم خلال الأشهر الماضية ونتوقع أن يصل عدد المستلمين الى 30 الف خلال الأشهر المقبلة بعد أن حصلت الموصل على قرابة 140 مليار كمستحقات للتعويضات لهذا العام و بدأت تصل المبالغ تباعا الى حساب المحافظة والتوزيع مستمر في ديوان المحافظة".

وبين ان "مشكلة التدقيق الامني وكتب المسائلة والعدالة بدات تخف نسبيا بعد ان بدأت الدوائر ذات العلاقة ترد على عدم المطلوبية والشمول بالمسائلة والعدالة".

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