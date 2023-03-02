تعود لحقب تاريخية مختلفة ..آثار الديوانية تعلن تسلم 230 قطعة أثرية من المواطنين

شفق نيوز / أعلنت مفتشية آثار وتراث الديوانية، اليوم الخميس، عن تسلم المفتشية 230 قطعة أثرية مختلفة من المواطنين.

وقال مفتش آثار وتراث الديوانية باسم جبار الشمري في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز إن "القطع تنوعت بين حجرية وفخارية ونحاسية وأحجار كريمة تعود لفترات بابلية وساسانية وإسلامية".

ودعا الشمري المواطنين الى "ضرورة التعاون الجاد مع كوادر المفتشية من اجل حماية اثار وتراث العراق من الضياع والسرقة".

ويشكو العراق نهب آثاره وسرقتها داخلياً وخارجياً، فيما تعمل السلطات العراقية على استعادتها من المواطنين والحكومات التي يتم اكتشاف وجود اثار عراقية فيها تعود لحقب تاريخية مختلفة من حضارة وادي الرافدين.