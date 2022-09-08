تعود لجهات متنفذة.. "السيارات المحورة" تنهب وقود ديالى وتشعل أزمات معيشية

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في محافظة ديالى يوم الخميس، عن عمليات تهريب منظمة للمشتقات النفطية في ديالى عبر السيارات المحورة والتي يتعذر كشفها في محطات الوقود أو بوجود "تواطؤ".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ انه "تم رصد حالات تهريب للمنتجات النفطية من محطات الوقود بتحوير خزانات الوقود وزيادة سعتها الى 2000 لتر مكعب لتهريبها وبطرق لا يمكن كشفها ما سبب ازمة خانقة".

وبين المصدر؛ ان"غالبية السيارات المحورة تعود لجماعات متنفذة ومدعومة من جهات سياسية في المحافظة ما عرقل جهود ملاحقتها واعتقالها من قبل الجهات المختصة داعيا الى ملاحقة وردع عصابات التهريب مهما كانت مسمياتها للقضاء على ازمة الوقود التي عطلت مفاصل الحياة وسببت أزمات معيشية متفاقمة".

واستدرك أنه "رغم قلة حصص ديالى من المنتجات النفطية إلا أنها عمليات التهريب تبلع وتنهب ثلث المشتقات النفطية على حساب المواطنين وأصحاب المصالح البسطاء".

وتشهد ديالى ومحافظات عدة ومنذ أشهر طويلة أزمات متفاقمة بالمشتقات النفطية ما دفع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الى اطلاق حملات ملاحقة للمهربين أثمرت عن تفكيك واعتقال عشرات الأشخاص والشبكات.