الكهرباء العراقية تعلن ارتفاع واردات الغاز الإيراني وتكرر وعدها بصيف أفضل

شفق نيوز/ اكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاحد، ان تحسن تجهيز الطاقة الكهربائية مؤخراً يعود لزيادة الغاز المورد واعمال الصيانة، مطمئنة المواطنين بصيف افضل من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى العبادي، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "اطلاقات الغاز المورد من ايران ارتفع الى 38 مليون متر مكعب باليوم، منها 30 مليون متر مكعب الى المحطات التوليدية في العاصمة بغداد، و8 ملايين متر مكعب الى المحطات التوليدية في المحافظات الجنوبية".

وبين ان "ذلك انعكس بشكل ايجابي على استقرار كبير للمنظومة الكهربائية".

واضاف ان "الصيانة الدورية والاضطرارية هي الاخرى اكتملت وهناك طاقات توليدية ايضا دخلت للمنظومة وهناك خطوط نقل استراتيجية رابطة ما بين المحافظات دخلت للخدمة لتصريف الطاقات المنتجة وهذه الخطوط عبارة عن غرب بغداد – حديثة، ورميلة – خور الزبير، وفي قادم الايام سيكتمل خط رميلة – ناصرية، وايضا جنوب بعقوبة ديالى، وكذلك جنوب بغداد- واسط".

واكد ان "هذه الخطوط حققت وثوقية واستمرارية كبيرة للشبكة الكهربائية".

واوضح العبادي ان "وزير الكهرباء خلال زيارته لطهران قدم دفوعات قوية لما تحتاجه المنظومة من غاز، وكذلك بالنسبة لتسديد المستحقات المالية المترتبة على العراق، قابلها تفهم ايراني كبير وايجابي لزيادة اطلاقات الغاز لصالح المحطات اثناء دخول الصيف وذروة الاحمال، كما ان الاموال قد توفرت من قبل مجلس الوزراء لإكمال ما بدأنا به من خطة لصالح الصيف".

وتابع "نعول على الوصول الى انتاج 25 الف ميكا واط خلال هذه الفترة وبذلك سينعكس الانتاج ايجابا على ساعات تجهيز الكهرباء"، مطمئنا "المواطنين بأن يكون هذا الصيف افضل من العام الماضي".

وتشهد العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى خلال فصل الربيع تحسنا ملحوظا بالطاقة الكهربائية والتي تصل ساعات التشغيل ما بين 23 الى 24 ساعة.

يذكر أٔن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الاخيرة الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن السكان إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد خلال الذروة في فصل الصيف، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.