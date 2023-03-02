تعنيف وحشي لطالب على يد معلمه.. هل كان في العراق؟

شفق نيوز/ أعلن قسم محاربة الشائعات التابع الى دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، حقيقة الفيديو الذي انتشر حول تعنيف طالب بوحشية من قبل احد الكوادر التدريسية منسوبا الى داخل العراق.

وذكر القسم في بيان أن الفيديو المتداول هو في باكستان، ولا علاقة له بالعراق.

رابط المصدر

https://www.republicworld.com/education/news/bihar-tuition-teacher-who-brutally-thrashed-6-year-old-student-arrested-ncpcr-to-probe-articleshow.html