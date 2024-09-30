تعليمات جديدة للبنانيين الراغبين بالمجيء العراق

شفق نيوز/ أصدرت السفارة العراقية في دمشق، يوم الاثنين، تعلميات جديدة للمواطنين اللبنانيين المتواجدين في سوريا، الراغبين بالمجيء إلى العراق.

وبحسب بيان صادر عن السفارة، ورد لوكالة شفق نيوز، ترد الى السفارة العديد من الاتصالات الهاتفية من اللبنانيين النازحين الى سوريا، بسبب الأوضاع الأمنية، لافتة إلى أن أي مواطن لبناني يحمل جواز سفر لبناني يمكنه السفر عبر مطار دمشق الدولي أو منفذ البوكمال/ القائم الحدودي برا بدون سمة دخول".

وأضافت: "يسمح للمواطن اللبناني من لدية سيارة تحمل أرقام لبنانية ويروم السفر بها الى العراق من ادخالها عن طريق المنفذ الحدودي بعد اكمال إجراءات دخول السيارة".

وأشار البيان، إلى أن "المواطن اللبناني الذي لا يملك جواز سفر، ويرغب السفر الى العراق، يجب عليه مراجعة السفارة اللبنانية في دمشق لإصدار جواز مرور ( وثيقة سفر) لبنانية تستخدم لدخول الأراضي العراقية".

وتابع: "المواطنات السوريات زوجات اللبنانيين تتمكن من السفر الى العراق برفقة زوجها اللبناني، ويتم منح الفيزا في المنفذ الحدودي في العراق بعد ابراز عقد زواج لبناني اصولي، وتطابق بطاقة الزوج أو الاولاد مع جوازها أو بطاقتها".