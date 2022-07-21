تعليق منح تأشيرة الدخول إلى تركيا في العراق

شفق نيوز/ أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة التركية في العراق، يوم الخميس، تعليق منح تأشيرات الدخول إلى المسافرين الراغبين بزيارة تركيا إلى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار بعد قيام محتجين غاضبين بإغلاق مكاتب تأشيرات الدخول التابعة للسفارة التركية في عدد من المحافظات العراقية وذلك احتجاجا على القصف الذي استهدف مصيف "برخ" السياحي في إدارة منطقة زاخو في إقليم كوردستان وسقط على اثرها العشرات من السياح بين قتيل وجريح.

وقال مركز التقديم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أعزاءنا المراجعين الراغبين بالحصول على التأشيرة التركية، نود اعلامكم بان جميع مراكزنا ستكون مغلقة في يوم الخميس بتاريخ 21.07.2022.

وأضاف البيان أنه "سيتم الاتصال بجميع المراجعين الذين لديهم حجوزات مسبقة في التاريخ المذكور، من اجل منحهم مواعيد جديدة".