تعليق في فيسبوك يقصي مدير اعلام صحة النجف من منصبه

شفق نيوز/ قررت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، إعفاء مدير اعلام صحتها، سالم الحميداوي، من منصبه وتعيين بديلاً عنه.

وبحسب مصدر لوكالة شفق نيوز، فان "إعفاء الحميداوي، جاء بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في احد المواضيع المنشورة والتي تتعلق بتطوير الطرق في مدينة الموصل، منتقدا وضع طرق وإعمار مدينة النجف"، لافتا إلى أن "الحميداوي نقل خارج مركز الدائرة".

وبين المصدر، أن "ادارة الصحة عينت ماهر العبودي بديلاً عنه في المنصب".

وتابع المصدر، أن "هذا الإعفاء هو الثاني من نوعه في المحافظة بعد أن تم تهديد مسؤول اعلام الدفاع المدني بوقت سابق بالإعفاء من منصبه في حال تطرق لوضع الأعمار في مدينة النجف مرة أخرى، اذ ان الاخير انتقد مداخل المدينة عبر التواصل الاجتماعي"، مطالبا بأن "تكون بمستوى يليق بمركز المدينة العالمية".