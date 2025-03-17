تعليق على "فيسبوك" يدفع وزير التعليم لعزل تدريسي في جامعة عراقية (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، يوم الاثنين، عزل تدريسي في الجامعة العراقية ببغداد بسبب تعليق على "فيسبوك" وصف بأنه مثير لـ"النعرات الطائفية".

جاء ذلك وفقاً لوثيقة صادرة من وزير التعليم نعيم العبودي، وردت لوكالة شفق نيوز، تشير إلى "صدور أمر وزاري بعزل التدريسي (عمر ضياء عباس) لمخالفته واجبات وظيفته المتمثلة بالمحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام".

كما أشارت الوثيقة إلى "تطرق التدريسي إلى أمور تثير النعرات الطائفية وتأجيج الفتنة، ما يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً منسوب لحساب يدعى "عمر ضياء الطائي الحنفي"، هاجم فيه العلويين في سوريا ونظام بشار الأسد، ودعا للثأر لـ"أهل السنة والجماعة"، على حد وصفه.