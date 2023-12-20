تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب الضباب

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي قد توقفت بشكل مؤقت بسبب انخفاض مدى الرؤية جراء تشكل موجة من الضباب الكثيف في سماء العاصمة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تسيير الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي سيتم استئنافها مع زوال الضباب وعودة مدى الرؤية إلى معدلاتها الطبيعية.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قد حذر مساء أمس من تشكل الضباب وانعدام الرؤية خلال ساعات الصباح من الأربعاء في مناطق واسعة من (ديالى وبغداد، وصلاح الدين، والكوت، واربيل، وشمال وشرق البصرة، وكركوك، وشمال ذي قار، وشرق ميسان).