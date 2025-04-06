تعليق تنفيذ الأمر الولائي لرئيس مجلس محافظة ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ أبلغت مديرية تنفيذ بعقوبة التابعة لوزارة العدل، اليوم الأحد، مجلس محافظة ديالى بإيقاف تنفيذ الأمر الولائي الخاص بإعادة رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي.

جاء ذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اشارت الى تأخير الإجراءات التنفيذية لحين حسم الطعن.

وسبق ان أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم 25 اذار مارس الماضي، أمراً ولائيًا بإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، في قرار هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الماضية.

وصوّت مجلس محافظة ديالى، الشهر الماضي على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقًا نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا للمجلس.

وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضوًا لصالح القرار، وسط انتقادات سياسية واتهامات بوجود ضغوط لتغيير رئاسة المجلس.