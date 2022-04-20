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تعليق تسيير الرحلات الجوية بمطار النجف الدولي

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-20T07:40:55+0000
تعليق تسيير الرحلات الجوية بمطار النجف الدولي

شفق نيوز/ قررت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق تسيير الرحلات الجوية وذلك بسبب سوء حالة الطقس وتعرض مناطق ومدن في العراق إلى تصاعد الغبار في سمائها.

يأتي هذا في وقت علقت فيه إدارة مطار بغداد الدولي،حركة الملاحة الجوية وذلك بسبب سوء حالة الطقس وتراجع مدى الرؤية الى مستويات منخفضة جدا.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من مناطق ومدن العراق بما فيها اقليم كوردستان تصاعد الغبار في الأجواء لتتكرر هذه الحالة لعدة مرات خلال الشهر الجاري.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر نيسان/أبريل الجاري التي تعلق فيها إدارتا مطار بغداد الدولي ومطار النجف الدولي تسيير الرحلات الجوية بسبب سوء حالة الطقس.

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