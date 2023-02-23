تعليق العمل في صيدليات محافظة ديالى احتجاجا على اغتيال الدكتور طلال المدفعي

شفق نيوز/ قررت نقابة صيادلة ديالى تعليق، اليوم الخميس، تعليق العمل في الصيدليات في المحافظة والى اشعار اخر وذلك احتجاجا على حادثة الاغتيال التي طالت الدكتور احمد طلال المدفعي.

ونددت النقابة في بيان اليوم، بهذا العمل الذي وصفته بـ"الإجرامي الذي بات يستهدف الكوادر الطبية والكفوءه في محافظة ديالى".

وقررت النقابة و اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 2023/2/23 تعليق العمل في الصيدليات، داعية الصيادلة كافة إلى الإلتزام بهذا القرار

وأُغتيل أمس الدكتور احمد طلال المدفعي اختصاصي الأمراض الباطنية والقلبية الذي يعمل في مستشفى بعقوبة التعليمي.