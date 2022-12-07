تعليق العمل بمنظومة تسجيل المركبات في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، أن وزير الداخلية وجّه بتعليق العمل في منظومة تسجيل المركبات في البلاد لفترة قصيرة.

وذكر بيان صادر عن المديرية اليوم، أنه "بما يخص تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة، سيتم ايقاف منظومة العمل في المشروع الوطني لتسجيل المركبات لفترة قصيرة".

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي "لتوسعة نظام المشروع الوطني وتطويره لضمان عدم التوقف مستقبلاً، ولتكون هذه العملية مستقرة وانهاء حالات التوقفات منذ سنوات تراكمية سابقة".